Генпрокуратурой выявлены многочисленные факты нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральной прокуратурой выявлены многочисленные факты нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, сообщила журналистам начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Марина Попова, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, органы прокуратуры на постоянной основе обеспечивают надзор над исполнением законодательства и законности правовых актов. Одним из приоритетных направлений в данной работе является надзор за соблюдением трудовых прав работников. В октябре этого года прокурорами проведена проверка по всей республике соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты труда.

"В ходе проверки мы учитывали, что, согласно статистическим сведениям, 69 организаций по состоянию на 1 октября имели задолженность по заработной плате перед работниками. Вместе с тем, мы понимаем, что данные организации составляют достаточно незначительное количество, поскольку в органы статистики предоставляют сведения организации с государственной формой собственности, численностью больше 16 сотрудников, а также коммерческие организации, численностью более 101 человека, - рассказала Марина Попова. - Совершенно очевидно, что основная часть, а это более 90%, составляют малые и микроорганизации, которые не являются респондентами государственной статистической отчетности по форме 12 Т и они зачастую находятся вне поля зрения контролирующих и правоохранительных органов".

В связи с этим целью данной проверки являлось изучение ситуации с выплатой задолженности по заработной плате именно в этих организациях. "Прокурорами в течение октября выявлено более 500 малых и микроорганизаций, в которых была допущена такая задолженность. Многие наниматели приняли себе за практику выплату зарплаты с задержкой в 2-3 месяца. Это, безусловно, является неправомерным, поскольку явно нарушает закон и права работников", - отметила начальник отдела.

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