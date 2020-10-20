Генпрокурор Беларуси принял участие в заседании генпрокуроров государств - членов ШОС

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С участием генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа в Ташкенте в режиме видео-конференц-связи состоялось 18-е заседание генпрокуроров государств - участников Шанхайской организации сотрудничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Участники форума обменялись информацией о современной надзорной практике и эффективных механизмах предупреждения коррупции и способах борьбы с ней.

В своем выступлении Андрей Швед отметил, что концепция национальной безопасности Беларуси признает коррупцию одной из угроз и нацеливает всех субъектов власти и гражданского общества на эффективное противодействие этому явлению. В республике сформирована сбалансированная система борьбы с коррупцией на всех управленческих уровнях и в отраслях экономической деятельности. Эта система основана на национальной модели развития государства и соответствует международным стандартам. Генпрокурор Беларуси отнес слаженную работу правоохранительных органов государства к важнейшему аспекту противодействия коррупции. По его словам, Генеральная прокуратура готова к конструктивному взаимодействию в этой сфере.

В мероприятии приняли участие делегации генеральных прокуратур государств - членов ШОС - Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана; государств-наблюдателей - Беларуси, Афганистана, Ирана и Монголии; партнеров по диалогу - Азербайджана, Армении и Камбоджи. Среди приглашенных были руководители секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС, президент Международной ассоциации прокуроров.

Главы национальных делегаций поблагодарили организатора - Генеральную прокуратуру Узбекистана - за высокий уровень подготовки и проведения мероприятия. Они отметили атмосферу доверия и заинтересованность в межгосударственном сотрудничестве, подчеркнули важность изучения и внедрения передового опыта в борьбе с коррупцией.

Страной, где в 2021 году пройдет очередное заседание ШОС, определена Индия.-0-