Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в Совет Министров информацию с конкретными предложениями по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Проработка этого вопроса была начата в июле 2021 года - тогда надзорное ведомство информировало правительство о необходимости принять меры по сохранению исторической памяти зверств нацистских преступников на территории Беларуси.

Сейчас при расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа устанавливаются ранее неизвестные общественности места массовых убийств мирных жителей. И чтобы обеспечить идеологическую преемственность поколений, Генпрокуратура выступила с инициативой принять решение об обозначении мест захоронения жертв геноцида.

В частности, в ходе реализации госпрограммы "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы Совету Министров предлагается создать специальную межведомственную комиссию. Как предполагается, ей будет поручена реализация вопросов, касающихся определения памятных укрупненных мест захоронений останков жертв геноцида белорусского народа и организации работы по сохранности мест обнаружения останков, их перезахоронению и погребению с соблюдением ритуалов и отданием необходимых почестей.

Надзорное ведомство предлагает рассмотреть вопрос о создании единого мемориального комплекса жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны и посвященного им отличительного памятного знака единого образца, а также о подготовке соответствующего проекта нормативного правового акта. Также, по мнению Генпрокуратуры, следует предусмотреть внесение сведений о жертвах геноцида в "Книгу памяти" Республики Беларусь.

Кроме того, требуется скоординировать работу областных и Минского городского исполнительных комитетов по созданию в музейных учреждениях республики экспозиций, посвященных жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В надзорном ведомстве считают, что это позволит донести до граждан, особенно молодежи, основы фундаментальных идей мира и незыблемости прав человека. Эта работа будет способствовать формированию объективного представления о ценностных ориентирах цивилизованного общества, станет идеологическим инструментом борьбы с проявлениями нацизма в современных условиях.

Сейчас по инициативе Генпрокуратуры Министерство культуры во взаимодействии с областными и Минским городским исполкомами уже приступило к этой работе. В регионах она налажена в тесном сотрудничестве с прокурорами.

Например, в 2022 году Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны для экспонирования в городах и населенных пунктах Беларуси запланировал создать передвижную временную экспозицию "Геноцид белорусского народа", основу которой составят собственные, а также представленные Генпрокуратурой материалы.

Кроме того, прорабатывается вопрос дополнения экспозиции музейного зала "Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941-1944 гг." материалами по этой теме.

Генпрокуратура также предложила правительству поручить министерствам образования и информации обновить и систематизировать информационную, просветительскую, учебно-воспитательную работу для формирования у подрастающего поколения нравственной и общественно-политической позиции по отношению к событиям и итогам Второй мировой войны, фундаментальных ценностей общества, сохранения исторической памяти, в том числе через включение соответствующих занятий в учебную программу.-0-