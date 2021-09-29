Генпрокурор об убийстве сотрудника КГБ: беспрецедентный случай

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил журналистам, что убийство сотрудника КГБ является беспрецедентным случаем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это беспрецедентный случай. Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность", - сказал Андрей Швед.

Накануне, 28 сентября, в ходе проведения процессуальных действий, которые были санкционированы одним из заместителей генпрокурора, был убит сотрудник КГБ. "Санкции были даны на проведение ряда процессуальных действий, связанных с проверкой лиц на причастность к терроризму и экстремизму, - пояснил Андрей Швед. - Вчера во время проведения обыска в одном из жилых помещений лицо, которое подозревается к причастности к терроризму, умышленно, целенаправленно произвело выстрел в сотрудника правоохранительных органов, смертельно его ранив. Ответным огнем особо опасный преступник был уничтожен".

"Мы провели проверку этих обстоятельств и пришли к однозначному выводу, что правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке", - отметил генпрокурор.

По его словам, этот случай еще раз подтверждает: принцип неотвратимости наказания - это тот краеугольный камень, на котором строится работа всех правоохранительных органов. "Ни один преступник не уйдет от ответственности, какое бы преступление он не совершил", - сказал генпрокурор. Он заметил, что подобного рода случаи подталкивают правоохранительный блок к большей консолидации, концентрации усилий, активизации работы по пресечению такого рода преступлений.

"Со стороны Генпрокуратуры мы будем делать все необходимое, чтобы эти действия были жестки, решительны и в рамках закона", - подчеркнул он.-0-