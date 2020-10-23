Генпрокурор провел встречу со студентами БГУИР

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед встретился со студентами и представителями трудового коллектива Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

В основном аудиторию интересовали вопросы организации учебного процесса и научной деятельности. В частности, обсуждались возможность более активного участия в разработке законопроектов, затрагивающих сферу образования, нюансы прохождения воинской службы научными сотрудниками. Проблематику некоторых из них Андрей Швед обещал обсудить с заинтересованными органами, по другим аспектам дал практические рекомендации.

Поднимались и общественно-политические вопросы: целесообразность корректировки избирательной системы, перспективы развития многопартийности в Беларуси. Андрей Швед напомнил, что в учреждениях образования не допускаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели. Это мировая практика.

Что касается несанкционированных массовых мероприятий, генпрокурор отметил, что если раньше часть студенчества принимала активное участие в них, то сегодня речь идет уже о единичных фактах.

Андрей Швед акцентировал внимание на неотвратимости ответственности за противоправные действия. Он добавил, что государство располагает достаточными ресурсами для выявления всех нарушителей закона.

"Причиной для отчисления может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам. Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия", - отметил генеральный прокурор.

"Не нужно ломать себе жизнь, поддаваясь на провокации тех, кто беззастенчиво использует людей, - сказал Андрей Швед, обращаясь к студентам. - Вам и нам в этой стране жить. Мы привыкли к тому, что она чистая, мирная, безопасная. Привыкли как к данности. Перед вами вся жизнь. И нужно понимать, что, поддавшись манипуляторам, можно сломать ее одним необдуманным шагом".

В завершение встречи ректор БГУИР Вадим Богуш выразил признательность за открытый диалог: "Сейчас мы оказались в ситуации, требующей часто нестандартных подходов. Поэтому крайне важно обеспечить возможность многовекторного анализа информации, позволяющего принять взвешенные решения для конструктивного взаимодействия всех слоев общества".

Ректор университета также отметил готовность студенческого актива и трудового коллектива участвовать в актуальной нормотворческой деятельности и заручился поддержкой таких инициатив со стороны Генеральной прокуратуры.-0-