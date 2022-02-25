Генпрокурор рассказал, как Беларусь будет требовать выдачи причастных к геноциду белорусского народа

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, как Беларусь будет требовать выдачи причастных к геноциду белорусского народа, сообщает БЕЛТА.

По его словам, завершается работа над первым выпуском материалов, связанных с геноцидом. "Где в том числе прослеживается связь фашизма в период Великой Отечественной и теми молодчиками, которые принимали участие в попытке госпереворота. Эти материалы на русском и английском языках уже в ближайшее время будут разосланы в сотни стран мира. Но это всего лишь первый шаг. В дальнейшем мы настроены решительно и будем добиваться на всех международных площадках признания факта геноцида и осуждения нацистских преступников, - подчеркнул генпрокурор. - Сейчас мы прорабатываем вопрос. В скором времени такая инициатива будет реализована, о том чтобы белорусский суд заочно после того, как будет внесено изменение в законодательство, осудил нацистских преступников - живых. Возможно, мы работаем над этим вопросом, - тех, которые умерли. Но вместе с тем решением нашего суда констатировать факт их злодеяний здесь, на территории Беларуси".

Андрей Швед выразил мнение: "Те же самые прибалтийские государства нам не выдадут живых эсэсовцев. Они об этом нам официально заявили, что это не соответствует их национальным интересам. А в чем их интерес? Потворствовать эсэсовцам? Покрывать фашистов? Вот ответ на вопрос. То же самое Польша, Германия, кстати, которая много заявляла о том, что они вырастили новое поколение, которое отрицает нацизм. Где это поколение?".-0-