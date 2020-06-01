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01 июня 2020, 21:32

Генсек ЮНВТО: наша главная задача - подготовиться к будущему

Зураб Пололикашвили. Фото из архива
Зураб Пололикашвили. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях пандемии наша главная задача - спасти туристический сектор экономики и подготовиться к будущему. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили во время международной туристической конференции, которая прошла онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

"В условиях пандемии наша главная задача - спасти туристический сектор экономики и подготовиться к будущему", - подчеркнул Зураб Пололикашвили. По его словам, кризис, вызванный COVID-19, затронул весь мир, все сферы деятельности людей. "Сектор туризма относится к числу наиболее пострадавших отраслей: рейсы отменены, гостиницы закрыты, а ограничения на поездки введены практически во всех странах мира. Это самый глубокий кризис в истории международного туризма",- сказал он.

"Мы осознаем, что нет универсального для всех решения. У каждого свои вызовы и возможности противостояния. Тем не менее, поддержка туризму очень важна в каждой стране. Наш сектор может возглавить экономическое и социальное восстановление. В случае, если он будет сильным и жизнеспособным. Мы должны оказать поддержку предпринимательству, которое нуждается в помощи. Туризм обеспечит восстановление завтра, если будет поддержан сегодня", - подчеркнул генсек ЮНВТО.

По его мнению, нужно восстановить базовые принципы мирового туризма - уверенность и доверие. В качестве примера Зураб Пололикашвили привел Узбекистан, который проводит последовательную политику, направленную на смягчение последствий пандемии на туристическую отрасль, а также восстановление этой индустрии.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиз Абдухакимов рассказал, что накануне конференции президент страны подписал указ "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии". Документ предусматривает целый комплекс мероприятий, направленных на реанимацию туристической отрасли.

Меры рассчитаны как для субъектов туристической деятельности, так и для стартап-проектов и инновационных бизнес-идей в сфере туризма, обучения и подготовки специалистов. Поддержка оказывается, в частности, по налогообложению, получению ссуд и грантов. "Три месяца не работали наши туроператоры, турагенты, гостиницы. Мы выдаем им беспроцентные ссуды из фонда поддержки развития туризма, чтобы они компенсировали в какой-то мере расходы и выплатили зарплаты сотрудникам, - отметил вице-премьер Узбекистана. - Мы заинтересованы, чтобы в сфере туризма работало больше людей, чтобы они связали свою жизнь с этой сферой, потому что эта отрасль имеет большое будущее".

Коллеги из других стран рассказали о том, как COVID-19 сказался на развитии туризма в их регионах, а также о том, какие шаги принимаются для того, чтобы смягчить негативных последствия пандемии.

Белорусская сторона отметила, что проблемы у всех схожие. В сложившейся ситуации необходимо предпринять все возможное для оказания содействия сектору туризма и гражданам, выхода из периода пандемии с минимальными для всех потерями. В этой связи одной из приоритетных задач, поставленных главой белорусского государства, стало максимальное сохранение рабочих мест и размеров оплаты труда персонала во всех сферах экономики, в том числе туризме.

По мнению руководства Минспорта, оптимальным вариантом сохранения отрасли на сегодня видится стимулирование внутреннего туризма. Особое внимание будет уделено таким видам, как агроэкотуризм и караванинг.

В частности, разработан план, который предусматривает широкую рекламно-информационную кампанию туробъектов, переориентацию и адаптацию туристических продуктов и экскурсионных услуг на внутренний рынок, использование цифровых технологий для непрерывного образования кадров в этой отрасли, меры по обеспечению безопасности с учетом эпидемиологической ситуации.

"Многие белорусские агроусадьбы уже сейчас активно рекламируют отдых в сельской местности в социальных сетях и посредством сайтов в интернете. Общественное объединение "Отдых в деревне" запустило серию обучающих семинаров для владельцев агроусадеб и специалистов туристической сферы для повышения качества предоставляемых услуг и непрерывного образования", - рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в министерстве, отдых в белорусских агроусадьбах отвечает всем требованиям безопасности в нынешней эпидемиологической обстановке: соблюдение дистанции, чистый воздух, экологические продукты, возможность единения с природой и психологический комфорт.

С учетом выгодного географического положения страны продолжает развиваться автомобильный туризм на базе кемпингов и стоянок для кемперов. Ежегодно их количество растет на базе объектов придорожного сервиса, агроусадеб, туристических комплексов.

"Принимаемые меры по стимулированию развития внутреннего туризма позволят национальным операторам и объектам туристической инфраструктуры сохранить рабочие места, выработать алгоритм действий в новых условиях с учетом жестких требований эпидемиологической безопасности, а также подготовиться к приему иностранных туристов по мере ослабления ограничений", - подчеркнули в пресс-службе.

На конференции было подчеркнуто, что выходу из сложившейся непростой ситуации будут способствовать также налаживание международного сотрудничества, совместные действия по ускоренному восстановлению и устойчивому развитию данной отрасли.

Инициатором конференции выступил Узбекистан. На связи с Мадридом, где находится штаб-квартира ЮНВТО, были руководители туристических отраслей Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Беларусь на конференции представляли министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и его первый заместитель Вячеслав Дурнов.-0-

Фото Минспорта

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