Генсек ОДКБ по просьбе посла Швейцарии в РФ оценил обстановку в Восточно-Европейском регионе

31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня принял посла Швейцарии в России Кристину Марти Ланг, которая недавно приступила к своей работе в Москве, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"По просьбе посла генеральный секретарь ОДКБ поделился своими оценками обстановки в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ и мерах, предпринимаемых ОДКБ по предотвращению и урегулированию конфликтных ситуаций, борьбе с современными вызовами и угрозами, - проинформировал пресс-секретарь. - При этом было отмечено сотрудничество ОДКБ с такими международными организациями, как ООН, ОБСЕ, СНГ и ШОС".

Была подчеркнута важность консолидации усилий мирового сообщества по укреплению международного мира и безопасности, противодействию терроризму, наркотрафику и преступлениям в сфере информационных технологий. "Была выражена готовность к проведению дальнейших контактов с целью продолжения обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавил пресс-секретарь.-0-

Фото odkb-csto.org