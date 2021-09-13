Генсек ШОС поздравил победителей международного молодежного конкурса юных послов культуры

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный конкурс, который был приурочен к 20-летию Шанхайской организации сотрудничества, отразил огромный интерес подрастающего поколения к темам дружбы и сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Комитете по добрососедству, дружбе и сотрудничеству ШОС в Пекине.

"По случаю юбилейной 20-й годовщины образования Шанхайской организации сотрудничества Китайским фондом имени Сун Цинлин совместно с китайским Комитетом по добрососедству, дружбе и сотрудничеству ШОС, а также Китайским молодежным центром международных обменов был объявлен международный конкурс на лучшую работу для детей и молодежи от 8 до 15 лет из числа представителей стран ШОС, - отметили организаторы. - Ребятам необходимо было рассказать свою историю, в том числе историю семьи, отражающую многообразие культур разных стран, стремление к сотрудничеству, а также повествующую о практической пользе углубления дружбы государств ШОС, "шанхайском духе" дружбы.

По словам организаторов, всего на конкурс было прислано около 130 работ из разных стран Шанхайской организации сотрудничества, из которых предстояло выбрать 18 лучших, авторы которых будут маленькими послами культуры ШОС.

Данное мероприятие в основном было ориентировано на молодежь из восьми стран - членов ШОС (Индия, Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), четырех стран-наблюдателей (Беларусь, Иран, Монголия, Афганистан), шести партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турция и Шри-Ланка).

К участию в финале были отобраны работы, отвечающие всем строгим требованиям. Первоначально на протяжении примерно двух недель велось активное и очень напряженное онлайн-голосование, динамика которого отразила популярность представленных конкурсантами презентаций.

Затем решение с учетом в том числе итогов онлайн-голосования принимала команда авторитетных экспертов, которые детально рассматривали работы юных конкурсантов из государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС.

Торжественная онлайн-церемония награждения состоялась 13 сентября с участием генерального секретаря ШОС Владимира Норова, который подчеркнул важность молодежных обменов. Он отметил символичность того, что итоги международного творческого состязания были подведены накануне саммита ШОС в Душанбе. Причем организаторы предусмотрели, что не будет традиционного распределения первых мест. Авторы всех 18 победивших работ стали маленькими послами культуры ШОС.

В числе победителей международного молодежного конкурса Шанхайской организации сотрудничества - юный активист Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, общества дружбы "Беларусь-Китай" 13-летний Виталий Гришкевич.

Цель мероприятия - поощрять подростков стран - членов ШОС, которые на основе личного опыта и опыта своей семьи рассказывали истории о культуре и дружбе.

"Мы надеемся, что данное мероприятие поможет укрепить взаимное понимание между молодежью из разных стран, расширить "шанхайский дух", базирующийся на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды и совместного развития, который должен передаваться из поколения в поколение и стимулировать устойчивое и долгосрочное развитие ШОС", - подчеркнули в Комитете по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в июне 2001 года. С момента своего создания, придерживаясь "шанхайского духа", базирующегося на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию, организация прошла непростой путь развития и стала важной конструктивной силой в евразийских и международных делах.-0-