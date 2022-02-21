Генштаб: Беларусь придерживается курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжает придерживаться неизменности курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Республика Беларусь продолжает придерживаться неизменности курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество, участие совместно с другими государствами в выполнении созданных международных механизмов обеспечения глобальной и региональной безопасности, проводит ясную и предсказуемую военную политику, а ее Вооруженные Силы, являясь основой обеспечения военной безопасности государства, хорошо подготовлены, укомплектованы высокопрофессиональным личным составом, преданы Родине и способны нейтрализовать весь спектр возникающих угроз - как внешних, так и внутренних", - сказал Виктор Гулевич.

По его словам, белорусы готовы вносить свой вклад в дело по поддержанию международного мира и безопасности, возобновлению нарушенных связей и всегда открыты для такого взаимодействия.-0-

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