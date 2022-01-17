Генштаб: задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Военные угрозы и угрозы миграционного кризиса не имеют ничего общего с теми процессами, которые сейчас происходят. Желая продемонстрировать свою нужность Европе, уровень своей ответственности перед европейскими странами, свои финансовые вложения в обеспечение безопасности Европы, Польша перемещает туда как можно больше военных", - отметил Павел Муравейко.

При этом он обратил внимание на непропорциональное количеству мигрантов число военнослужащих, перемещение к границам тяжелого вооружения и бронированных машин. "Это для чего, чтобы бороться с мигрантами? Отнюдь. Это противоречит логике и здравому смыслу. Здесь имеется более глубинный подход - демонстрация своей готовности выполнят какие-то задачи. Какие задачи могут выполнять польские военные у нашей границы? Только провокационные. Иного я не вижу и оценить по-другому никак не могу", - заявил журналистам заместитель начальника Генерального штаба.

Ранее сообщалось, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам Павла Муравейко, это подготовка к развертыванию более масштабных группировок. "Это ни что иное, как заблаговременная подготовка к каким-то масштабным действиям, которые могут быть спровоцированы в том числе и против наших военнослужащих, наших границ", - подчеркнул он.-0-