Генштаб: "Запад-2021" - демонстрация готовности защищать независимость Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все совместные мероприятия, военные учения Беларуси и России направлены на демонстрацию решимости и готовности защищать суверенитет и независимость обеих стран. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника генерального штаба - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко на торжественном мероприятии во Дворце Республики, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередное учение "Запад-2021", по словам Павла Муравейко, носит исключительно оборонительную направленность, рассматривает современные формы и способы применения войск.

"Не хочу, чтобы формировалась иллюзия. Мы изучаем и апробируем также наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран", - подчеркнул он.

Белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Как отмечал ранее министр обороны Виктор Хренин, в основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. В ходе учений также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Будет дана оценка новым и модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение. В качестве наблюдателей планируется пригласить представителей стран Запада.

Павел Муравейко также отметил, что и региональная группировка войск, и единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания и демонстрируют "готовность и способность защищать суверенитет и независимость Союзного государства, миролюбивые подходы к нашим действиям и обеспечивают совместную подготовку как органов управления, так и войск".-0-