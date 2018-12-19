Генсоглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019-2021 годы подписано в Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное соглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019-2021 годы, которое подписано сегодня в Минске, дополнено новыми гарантиями для трудящихся, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Подписан документ в штаб-квартире Национального профцентра во время заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Как пояснили в пресс-службе, помимо сохранения всех норм, предусмотренных действующим соглашением на 2016-2018 годы, в новом документе по ряду позиций гарантии работников усилены. Как отметил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, социальные партнеры провели колоссальную работу.

На этапе разработки документа Федерация профсоюзов Беларуси внесла несколько предложений, которые были одобрены и нашли свое отражение в новом Генсоглашении. Учтены предложения о разработке мер по защите материальных прав работников в случае банкротства организации. По мнению социальных партнеров, этот вопрос требует дополнительных законодательных решений. Расширен перечень гарантий, рекомендованных для включения в коллективные договоры. Это нормы о стимулировании повышения квалификации и обучения работников, развитии института наставничества, а также о защите трудовых прав работников при их увольнении в случае реорганизации предприятия.

По словам председателя ФПБ Михаила Орды, к подписанию документа стороны подошли с достаточно неплохими результатами. Во-первых, рост доходов населения - главный показатель и важнейший итог всей работы. В январе-октябре 2018 года реальные располагаемые денежные доходы населения составили 108,1% к уровню аналогичного периода прошлого года. Есть прогресс в плане постепенного достижения обозначенных в соглашении норм по уровню минимальной заработной платы, повышению средней пенсии по возрасту. Все это стало возможно благодаря общему подъему в экономике и росту ВВП за этот период.

Генеральное соглашение - основополагающий документ, на котором основаны взаимоотношения между правительством, нанимателями и профсоюзами. Закрепленные в нем нормы, как правило, закладываются в тарифные и региональные соглашения, коллективные договоры. Кроме того, исходя из специфики и особенностей отрасли и региона, прописываются дополнительные гарантии для работников.

"Подписание нового Генерального соглашения - очередная веха в трудовой жизни страны. Мне кажется, мы нашли взаимодействие по достаточно сложным вопросам, которые касаются улучшения жизни трудящихся. В дальнейшем мы намерены продолжить социальный диалог", - сказал председатель Республиканской ассоциации предприятий промышленности "БелАПП" Анатолий Харлап.-0-