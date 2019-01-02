Генсоглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами вступило в силу

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное соглашение между белорусским правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы вступило в силу 1 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Соглашение действует в отношении всех нанимателей (их объединений), профсоюзов (их объединений), работников, студентов и учащихся учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, - пояснили в Минтруда. - Документ служит основой для заключения тарифных, местных соглашений и коллективных договоров и действует по 31 декабря 2021 года".

Как сообщала ранее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, в новом генсоглашении заложены основные подходы, которые будут продвигать концепцию нулевого травматизма в стране.

А председатель ФПБ Михаил Орда отмечал, что в документе сохранены те гарантии, которые были прописаны в генсоглашении на 2016-2018 годы, по ряду вопросов они даже усилены.-0-