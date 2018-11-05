5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная образовательная акция "Географический диктант" пройдет в Беларуси 11 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

В этом году Беларусь увеличила количество площадок для проведения международной образовательной акции. Географические знания можно будет проверить в БГУ, Могилевском госуниверситете имени А.А. Кулешова, Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина, Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, Минском филиале Российского государственного социального университета, Белорусско-Российском университете, Минском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Российском центре науки и культуры (Минск и Брест).

Диктант состоит из двух блоков по 15 вопросов. "Задания будут рассчитаны на логику, сообразительность и нестандартность мышления. Для прохождения диктанта необходимо зарегистрироваться на сайте Белорусского географического общества", - проинформировали в БГУ.

Мероприятие проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения, участие в нем бесплатное. Результаты выполненных работ станут известны 15 ноября, с ними можно будет ознакомиться на сайте проекта. Организаторами акции в Беларуси выступают географический факультет БГУ, Белорусское географическое общество при поддержке Русского географического общества.

"Географический диктант" впервые прошел в 2015 году в России. В 2017 году проект получил международный статус благодаря участию в нем более 260 тыс. человек из 25 стран. В 2018 году к проекту присоединятся более 80 стран. Беларусь принимает участие в акции во второй раз.-0-