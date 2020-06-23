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23 июня 2020, 16:30

Географическим указаниям в Беларуси будут предоставлять правовую охрану

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовая охрана будет предоставляться не наименованиям мест происхождения товаров, а географическим указаниям. Такие изменения предусмотрены постановлением правительства от 19 июня 2020 года №356, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Административные процедуры по регистрации и выдаче свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара изменены на предоставление права пользования географическим указанием, выдачу свидетельства о таком праве и продление срока его действия. Эти изменения вступят в силу 29 августа 2020 года", - рассказали в пресс-службе.

Также с 29 августа единый перечень административных процедур будет дополнен. Новая процедура предусматривает выдачу документа о согласии на использование в товарном знаке обозначений, представляющих собой государственные символы Республики Беларусь (герб и флаг), официальное сокращенное или полное название страны, государственные награды или сходные с ними до степени смешения.

"Такое согласие будет предоставлять Государственный комитет по науке и технологиям, а сама административная процедура по выдаче документа о согласии на использование в товарном знаке отдельных обозначений будет осуществляться безвозмездно", - отметили в ГКНТ.-0-

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