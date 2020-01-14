География участников благотворительной акции "Наши дети" расширяется

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. География участников республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" расширяется, сообщил журналистам начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расширен международный аспект акции. Так, в этом году на елки с участием главы государства, на елки во Дворец Независимости были приглашены ребята не только из Литвы и Латвии, как мы делали это в прошлом году, но и из России, Польши и Украины", - рассказал Эдуард Томильчик.

Как отметила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, в этом году акция имела некоторые особенности. Впервые по всей стране в один день - 9 декабря - был дан ее старт. Впервые в регионах были проведены новогодние балы для студенческой и учащейся молодежи. Они получили положительный отклик. "Детям, оказывается, очень нравится танцевать полонез, вальс. Поэтому, безусловно, подобная практика проведения новогодних балов в регионах сохранится. В-третьих, я бы отметила работу СМИ, которые в этом году как никогда широко освещали все мероприятия благотворительной акции", - сказала она.

Еще одной особенностью акции стало активное участие не только общественных организаций, но и волонтеров. "Они помогали организовывать мероприятия, сами были непосредственными их участниками: посещали детские дома, дома для престарелых, инвалидов, организовывали концерты, привлекали учащихся школ. Дети охотно поздравляли ветеранов, принимали участие в благотворительных программах. Это очень важный аспект совместной нашей воспитательной работы", - подчеркнула консультант главного управления. Во время акции не остались без внимания пожилые люди, находящиеся в домах временного содержания при территориальных центрах социального обслуживания населения.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала 9 декабря 2019 года и завершилась 10 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещали детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывали им помощь в решении существующих проблем, вручали подарки. Многие традиционные мероприятия акции были наполнены новым звучанием. "Мы уже думаем, как организовать на еще более высоком уровне проведение подобных мероприятий в следующем году, думаем, чем удивить и порадовать наших детей", - добавила Лариса Емельянчик.-0-