Georgian Airways заинтересована в возобновлении полетов в Беларусь

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузинская авиакомпания Georgiаn Airways заинтересована в возобновлении полетов в Беларусь. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с грузинской делегацией, которую представляли гендиректор АО "Партнерский фонд" Давид Саганелидзе, посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия и президент авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Повесткой встречи стало обсуждение сотрудничества в сфере авиационного транспорта. В частности, рассмотрение планов по организации полетов авиакомпании Georgian Airways в Беларусь.

Давид Саганелидзе отметил, что эта авиакомпания уже имеет опыт полетов в Беларусь. "Компания выполняла регулярные рейсы из Тбилиси в Минск с 2007 по 2011 года. И сегодня мы заинтересованы в возвращении грузинского авиаперевозчика на белорусский рынок", - сказал он.

Алексей Авраменко также подчеркнул, что Беларусь всегда открыта для предложений по выполнению авиакомпаниями полетов в страну. "Авиационные власти Беларуси постоянно работают над привлечением новых авиаперевозчиков для выполнения полетов в аэропорты республики. Расширение взаимодействия с грузинскими авиалиниями напрямую будет влиять на развитие туризма между двумя странами", - добавил министр.

Помимо этого, в ходе мероприятия речь шла о перспективах и возможностях обслуживания грузинских воздушных судов на Минском заводе гражданской авиации №407, а также обучения специалистов на базе Белорусской государственной академии авиации.

В завершение встречи стороны обсудили общие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта.-0-