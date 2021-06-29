Герасимов: люди должны получать внятные ответы и варианты решения проблем

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провел сегодня личный прием граждан в Администрации Президента Беларуси. Озвученные заявителями вопросы преимущественно касались проблем землепользования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Так, житель агрогородка Колодищи Минского района просил содействия в принятии сельисполкомом решения о выделении (или отказе в выделении) ему земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Председатель КГК поставил задачу: решение должно быть принято до конца недели.

Жительница Жодино высказала множество претензий к строительству объекта общепита в микрорайоне. У городских властей свои аргументы, как и у застройщика. Василий Герасимов считает, что всем сторонам конфликта необходимо найти компромисс, спокойно и конструктивно обсудив все накопившиеся вопросы. Комитету госконтроля Минской области поручено запросить информацию из Госстройэкспертизы по данному объекту.

По итогам личного приема граждан Василий Герасимов подчеркнул цель подобной формы работы: люди должны получать внятные ответы и варианты решения проблем.-0-