"Германия, помоги нам!": дети беженцев в ТЛЦ вышли на стихийный митинг

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дети и женщины в ТЛЦ вновь вышли на стихийный митинг с призывами к Европе, передает корреспондент БЕЛТА. Сегодня для беженцев на границе идет 33-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения транспортно-логистического центра "Брузги". Немало среди них и детей. Сегодня дети и женщины вышли на очередной стихийный митинг с обращением к Германии и западному миру. "Германия, помоги нам", "Нет депортации", "Нет возвращению домой" - такие плакаты держали дети в руках. "Помогите нам! Германия, помоги нам", - скандировали они. Участие в митинге, который начинался внутри комплекса, а продолжился уже на улице, приняли несколько десятков детей и женщин. "Дети все прекрасно видят. Они не понимают, почему Германия их не принимает. Домой возвращаться многие из нас не хотят. Там для нас попросту опасно. Дети это чувствуют и пытаются достучаться до политиков в Европе", - рассказывает одна из беженок. Женщина подчеркивает, что из-за наступивших холодов беженцам становится все сложнее. Чаще болеют дети. "Если бы не помощь Беларуси, все было бы еще хуже. Но ситуацию надо разрешать как можно скорее", - говорит она. К слову, сегодня в ТЛЦ прибыла группа опытных детских психологов. Они будут работать с детьми беженцев.-0- Беженец в ТЛЦ: пришлось покинуть родную страну, чтобы найти работу и достойную жизнь Беженец из ТЛЦ: хочу воссоединиться с родителями и семьей в Германии Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!