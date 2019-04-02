Героический подвиг народа в годы войны должен оставаться в памяти поколений - Мясникович

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Героический подвиг народа в годы войны должен оставаться в памяти поколений. Об этом председатель Совета Республики Михаил Мясникович заявил на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва, говоря о предстоящих мероприятиях к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто" актуален и сейчас. Очень важно, чтобы героический подвиг нашего народа оставался в памяти сегодняшнего и будущих поколений, чтобы в нашей жизни не было места пренебрежительному отношению к связанным с Великой Отечественной войной событиям, местам и именам", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики призвал его членов принять активное участие в мероприятиях, посвященных этой дате: взять шефство над местами воинских захоронений, содействовать оказанию необходимой помощи ветеранам, проведению с их участием мероприятий в трудовых коллективах и учреждениях образования.-0-