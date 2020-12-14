Героизация нацизма в Литве стала постоянным явлением - журналист

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Героизация нацизма в Литве стала постоянным явлением, заявил журналист, председатель Социалистического народного фронта Литвы Гедрюс Грабаускас во время круглого стола "Актуальные вопросы сохранения исторической памяти. Противодействие героизации нацизма", который прошел в студии Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Брюсселе, наверное, и есть цивилизованные нормы, но в Литве героизация нацизма - это постоянное явление", - сказал Гедрюс Грабаускас.

В связи с этим он назвал основные тенденции. В частности, в школах и университетах продвигается линия героизации явных нацистских преступников. О них говорят как о героях, хотя это были участники холокоста, жестокие палачи. То же продвигается и на конференциях, телепередачах, в книгах, тем самым оказывается влияние на общество.

Есть сотни памятников в честь нацистских преступников, их именами названы сотни улиц, в том числе в Каунасе и Вильнюсе. Даже есть школа имени Йонаса Норейки, литовского коллаборациониста, который в 1941 году убивал евреев Шяуляйской волости, завладевал их имуществом.

"В правящей партии, которая пришла к власти, - литовские консерваторы, христианские демократы, как они себя называют, есть явная группа неонацистов. Они подают заявления против антифашистов, чтобы у них проводили обыски, захватывали их имущество, заводили уголовные дела", - сказал Гедрюс Грабаускас.

Сам журналист, который занимается темой героизации нацизма и продвижения неонацизма, почти два месяца назад был вынужден покинуть Литву из-за политических репрессий. На него заведено еще одно уголовное дело за историческую правду, за комментарии российскому телевидению.-0-