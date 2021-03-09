Героизация военных преступников недопустима и чрезвычайно опасна - Данилович

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Героизация военных преступников недопустима и чрезвычайно опасна, заявил корреспонденту БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович, комментируя состоявшиеся в офисе "Брестского форума польских локальных инициатив" мероприятия по поводу чествования так называемых "проклятых солдат".

"Абсолютно недопустимо проведение подобных акций, потому что Ромуальд Райс фактически занимался геноцидом белорусского населения на Белосточчине. Сожжено 5 деревень, 79 человек были убиты именно его подручными. Поэтому для нас, белорусов, героизация этого, с позволения сказать, "проклятого солдата" абсолютно неприемлема и не влезает ни в какие рамки. Тем более, когда в этом участвует подрастающее поколение", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, героизация военных преступников крайне опасна. "Естественно, если не учиться на уроках истории, не учитывать их, то они повторятся на новом уровне. Это чрезвычайно опасно и тем более недопустимо на территории нашей страны. И неприемлемо, когда в этом участвуют польские дипломаты. Это абсолютно не учитывает специфику той страны, в которой они работают. Это неуважение к ее истории, событиям, связанным с историей белорусского народа", - отметил ректор.-0-