Герою Советского Союза Ивану Кустову исполняется 98 лет

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герой Советского Союза полковник в отставке Иван Кустов сегодня празднует 98-летие.

Иван Ильич Кустов родился 31 января 1924 года в селе Манчаж Свердловской области. После окончания неполной средней школы работал в колхозе. В августе 1942 года Иван Ильич был призван на службу в Красную армию. С октября того же года - на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году он окончил Свердловское пехотное училище.

В 19 лет возглавил взвод, а 14 января 1945 года, будучи командиром стрелковой роты 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 9-го корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, возглавил наступательный бой, за который получил звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда".

Молодой командир со своим подразделением смог прорвать оборону противника при форсировании реки Пилицы в районе поселка Выборув под городом Магнушев в Польше. Солдаты Кустова переправились по хрупкому льду через реку, захватили и удерживали до подхода всего полка плацдарм на западном берегу реки.

Иван Ильич несколько раз был ранен в сражениях на трех фронтах: Южном, 1-м Белорусском и 3-м Украинском. На личном счету командира - 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии.

Награжден многочисленными орденами: Ленина, Б.Хмельницкого III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине" III степени, а также юбилейными медалями.

В одном из интервью Иван Кустов сказал, что преодолевать трудности с оптимизмом ему помогала крепкая вера в победу, а также мощное фронтовое братство. Одолеть врага, по его словам, получилось благодаря глубокой любви к своему народу и сильному внутреннему огню, которым горели наши солдаты.

После окончания войны Иван Кустов продолжил службу в Советской армии. С 1979 года - полковник в запасе, трудился в институте "Белпромпроект" начальником штаба гражданской обороны.

С каждым годом отдаляется от нас великий День Победы 1945 года, уходят очевидцы военных событий, участники борьбы с фашизмом. Поэтому всем живущим в Беларуси ветеранам уделяется особое внимание. Среди них - единственный Герой Советского Союза, который сейчас живет в Беларуси, Иван Ильич Кустов.

Накануне 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне под окнами дома, в котором живет Иван Кустов, прошел импровизированный концерт с участием военного оркестра. Герой и его супруга поприветствовали армейских артистов и музыкантов из окна и приняли поздравления от министра обороны Республики Беларусь.-0-