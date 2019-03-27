ГИАЦ Минобразования: нужно повысить грамотность по информационной безопасности среди педагогов и учащихся

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повысить грамотность в вопросах информационной безопасности на всех уровнях образования, заявил директор Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) Министерства образования Павел Лис сегодня во время II Международной научно-практической конференции "Цифровая трансформация образования" (DTE 2019), которая проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача - повысить грамотность тех групп населения, на которые мы имеем прямое влияние. Это педагогическая общественность и обучающиеся всех уровней, начиная от самых маленьких и заканчивая студентами. Также попытаемся вовлечь в этот процесс родителей", - сказал Павел Лис.

По его словам, в этом направлении проводится большая работа. "Мы еще два года назад начали этой проблемой активно заниматься. Сейчас у нас появилась такая дополнительная мотивирующая основа в виде Концепции цифровой трансформации образования, которая нам поможет более масштабно подойти к этому вопросу. То есть мы занимаемся контентной и практической частью, помогаем разобраться, что это такое, и ищем инструменты, как быстро решить проблемы информационной безопасности. У нас разрабатывается образовательная часть, мы сами проводим мероприятия и параллельно с партнерами - по информационной безопасности", - отметил директор ГИАЦ.

II Международная научно-практическая конференция "Цифровая трансформация образования" DTE 2019 объединила в Минске белорусских и зарубежных экспертов для выработки продуктивных решений по оптимизации трансформационных процессов в образовании. В числе спикеров на DTE 2019 - руководитель департамента электронных услуг Министерства образования и науки Эстонии Андрес Аремаа, эксперт-консультант по ключевым информационным решениям Elsevier и внешний исследователь в Центре науки и техники Лейденского университета (Нидерланды) Дмитрий Кочетков, исполнительный директор республиканского общественного объединения "Информационное общество" Сергей Енин, ведущие специалисты ГИАЦ Минобразования и другие признанные эксперты в области цифровой трансформации образования.

Во время форума будут обсуждаться технологические тренды, цифровые компетенции будущего, платформы онлайн-обучения, перспективы IT-образования в Беларуси и другие актуальные вопросы. Эксперты обменяются идеями и опытом, предложат сценарии цифровой трансформации белорусского образования. В частности, Андрес Аремаа представит результаты исследований о внедрении IT в систему образования Эстонии и оценку возможностей применения опыта этой страны в СНГ. Дмитрий Кочетков расскажет о цифровых инструментах анализа и развития публикационной активности белорусских ученых. Сергей Енин раскроет основные факторы успеха цифровой трансформации образования. Директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис и начальник отдела информационных технологий и защиты информации Максим Богатко поднимут стратегические вопросы внедрения IT в образовательный процесс, расскажут о формировании республиканской образовательной среды и способах обеспечения кибербезопасности в учреждениях образования Беларуси.

Цель DTE - обозначить продуктивные стратегии интеграции белорусского образования в мировой инновационный процесс. Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и его Главный информационно-аналитический центр.-0-