21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидрологи прогнозируют спад уровней воды на реках Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По состоянию на 21 сентября на реках страны преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Незначительный (1-7 см за сутки) рост уровней воды отмечается лишь на Западной Двине у Суража, Вилии у деревни Михалишки, Днепре на участке Жлобин - Лоев, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Припяти у Пинска. В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды", - сказали в Белгидромете.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и Лоева, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля.

Температура воды понизилась и составляет в реках 6,2-17 градусов выше нуля, в других водоемах - плюс 13-17.-0-