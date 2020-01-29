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29 января 2020, 09:00

Гигиена рук как одна из важнейших мер "респираторного этикета" и профилактики ОРВИ

По календарю – зима, а на улице непонятно: то ли поздняя осень, то ли ранняя весна. Как бы там ни было, для вирусов такая погода – благодать. Народ чихает, кашляет. Как не заболеть?

В этом году в Республике Беларусь не отмечается сезонного эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ), но вместе с тем это не означает, что отсутствует необходимость в проведении каждым из нас профилактических мероприятий и примером этому служит ситуация, сложившаяся в Китайской Народной Республике по заболеваемости коронавирусной инфекцией и возможностью ее распространения на другие страны.

Респираторные вирусы, которые вызывают множество острых респираторных инфекций, распространяются главным образом от человека к человеку через вдыхание мельчайших капелек, образующихся при кашле и чихании.

В настоящее время все больше данных о том, что в распространении ОРВИ важное место занимает передача через загрязненные руки и предметы, на которых находятся вирусы.

Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих лиц от заражения острыми респираторными инфекциями, необходимо соблюдать "респираторный этикет" - свод простых и вместе с тем очень эффективных правил поведения во время сезонной заболеваемости ОРВИ, направленных на ограничение распространения респираторных заболеваний.

Вот эти правила:

при кашле и чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее применять одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования;

при отсутствии носового платка, простуженные должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони, так как традиционное прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода. Помните, что на руки попадают микробы и вирусы буквально со всего – из вашего носа, рук знакомых при рукопожатиях, поручней в автобусе, дверных ручек, денег и т. д.;

важно часто и тщательно соблюдать мероприятия по гигиене рук и стараться не прикасаться руками к губам, носу и глазам;

по возможности избегать в закрытых помещениях кашляющих и чихающих людей и держаться от них на расстоянии.

При этом мероприятия по гигиене рук наиболее простые и эффективные среди всех профилактических мероприятий "респираторного этикета".

Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. По данным исследований, приведенным в литературных источниках, руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых людей, а оттуда к ним в нос, глаза, рот.

Вместе с тем мы не всегда имеем возможность провести простейшую процедуру – гигиеническое мытье рук. Так, нахождение в транспорте, магазинах, других общественных местах, использование наличных денег не всегда позволяет своевременно провести мытье рук.

Да, решить эту проблему возможно при применении карманных (носимых) емкостей со спиртосодержащими антисептическими средствами, которые являются наиболее эффективными. Кстати, компания "БелАсептика" выпускает такие антисептики в 100 мл фасовке – Септоцид Р Плюс и Септоцид-синерджи, которые продаются в аптечной сети без рецепта и обеспечивают необходимый эффект обеззараживания рук уже через 12 секунд после применения.

Но наиболее удобными в применении все-таки являются одноразовые салфетки, пропитанные антисептическими средствами Септоцид Р Плюс, Септоцид-синерджи, которые содержат оптимальное количество пропиточного состава обеспечивающего антимикробную активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов, грибов рода Кандида.

Небольшой объем салфеток (позволяет их хранить в любой дамской сумочке), а также простота и удобство применения, возможность использования после каждого контакта с потенциально инфицированными поверхностями и предметами и свободного приобретения в аптечной сети делает салфетки, пропитанные антисептическими спиртосодержащими средствами основным, наиболее подходящим для каждого из нас, средством соблюдения гигиены рук при профилактике ОРВИ.

Будьте здоровы!

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