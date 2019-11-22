Гигиена рук, респираторный этикет - Минздрав напоминает о простых правилах защиты от инфекций

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигиена рук, респираторный этикет и рациональное питание - неспецифические меры профилактики, которые значительно повышают защиту организма от инфекций в эпидемиологический период. Подробнее о них рассказала заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая в пресс-центре БЕЛТА.

Помимо вакцинации, в период смены погоды и похолоданий Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать неспецифические способы профилактики.

"Рациональное питание, гигиена рук и респираторный этикет - простые, но необходимые правила для предотвращения инфекционных заболеваний", - советует Вероника Высоцкая.

По возможности, следует сократить пребывание в многолюдных местах. "Старайтесь близко не контактировать с людьми, у которых видите признаки респираторной инфекции: кашель, повышение температуры. Дома, в офисах, трудовых коллективах регулярно проветривайте и увлажняйте помещения - это позволит создать условия, в которых вирус не сможет размножаться", - пояснила заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии.

В Беларуси продолжается кампания по вакцинации. Рассчитывается привить как минимум 40% населения.-0-

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