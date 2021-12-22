Гигин: антибелорусская позиция польских властей не встречает поддержки в их стране

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антибелорусская позиция польских властей не встречает поддержки в их стране. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Польское общество очень серьезно изменилось. А они - это и Качиньский, и Дуда, и Моравецкий - при всех своих ультрамодных костюмчиках и оборудованных по последнему слову моды офисах остались мозгами в периоде "Солидарности" начала 1990-х годов, а польское общество секуляризировалось. Молодежь уже не хочет жить так, как ее призывает Качиньский, и протесты прошлого года это ярко показали", - отметил Вадим Гигин.

Он подчеркнул, что "националистическая, антироссийская и антибелорусская позиция" польских властей тоже не встречает поддержки у населения. Политолог также обратил внимание на антисоциальную внутреннюю политику в Польше. "Не зря в Европе этот режим называют новым авторитаризмом", - заметил он.-0-