Гигин: Беларусь проводит конституционную реформу прежде всего для себя

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проводит конституционную реформу прежде всего для себя. Об этом председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин заявил в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"В рамках конституционной реформы мы должны сделать политическую систему Беларуси более эффективной. Мы ее делаем для того, чтобы наш строй стал более результативным, модернизированным, перспективным", - сказал эксперт.

Вадим Гигин отметил, что "оголтелые противники нашей страны" ставят под вопрос необходимость осуществления конституционной реформы. Однако, как обратил внимание аналитик, "мы проводим ее прежде всего для себя".

Также Вадим Гигин заявил, что государства-соседи недооценивали Беларусь. "А оказалось, что Беларусь не такая и маленькая. Без нашей электроэнергии не обойдешься, белорусские калийные удобрения незаменимы. Выяснилось, что Беларусь очень значима в Европе, она способна себя защищать, санкции против нее реально стреляют и бьют по тем, кто их пытается ввести. В Европе не знают, что с этим делать", - подчеркнул он.

Эксперт уверен, что для разрешения ситуации странам коллективного Запада необходимо начать договариваться с нами и признать: Александр Лукашенко - глава белорусского государства. Для того чтобы решить вопросы, связанные с нашей страной, нужно говорить с Президентом и уполномоченными им лицами - представителями правительства, депутатским корпусом. По словам Вадима Гигина, пока европейские политики этого не сделают, у них "ничего не получится на белорусском направлении". -0-