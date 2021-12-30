Гигин: без изменения Конституции нельзя открыть путь новому политическому поколению в Беларуси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без изменения Конституции нельзя открыть путь новому политическому поколению в Беларуси. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Вадим Гигин напомнил, что глава государства еще несколько лет назад рассказал о планах внести изменения в Конституцию Беларуси, но по разным причинам работа над обновлением Основного закона страны откладывалась. Одновременно и в обществе не совсем понимали, зачем Беларуси новая Конституция, ведь сильная президентская власть - гарант стабильности в государстве, отметил историк.

"Я бы отдельно подчеркнул политическую ответственность Александра Лукашенко, - сказал политолог. - На Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года он железно, я бы даже сказал, жесточайше проводил эту линию: "Нет, ребята, нам нужны изменения в Конституцию, нам нужна политическая трансформация". Как опытный политик он понимает: любой политический режим, каким бы устойчивым он ни был, как бы он ни доказывал свою успешность (то, что мы выстояли в 2020 году, это безусловное доказательство), нуждается в обновлении".

"Мы должны думать о преемственности, мы должны думать, как открыть путь новому политическому поколению, но чтобы не обрушить страну. А без изменения Конституции этого сделать нельзя. Президент это понял и взял на себя ответственность", - заявил Вадим Гигин.-0-