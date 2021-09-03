Гигин: деятельность белорусского общества "Знание" активизируется

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность республиканского государственно-общественного объединения "Знание" активизируется. Об этом сказал журналистам декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин во время съезда РГОО "Белорусское общество "Знание", передает корреспондент БЕЛТА.

"Общество "Знание" - организация с огромной историей, знаковое объединение, которое внесло большой вклад в популяризацию науки. В последнее время оно было не очень заметно в информационном и общественном пространстве, поэтому Президент поставил задачу сделать из организации инструмент донесения актуальной общественно-политической, историко-культурной и другой информации до граждан страны. Ведь в условиях гибридной войны в Беларуси создается много негативных стереотипов. У нас есть цифры, аргументы, есть, что сказать об этом людям. Съезд намечает новые направления работы. Уверен, что деятельность общества будет активизирована", - сказал Вадим Гигин.

Он также отметил, что во многом доносить информацию до граждан и общаться с ними позволяет форум "Беларусь адзіная". "Мы видим, как людям необходимо живое общение и обсуждение политических, геополитических, социальных вопросов. Там же анонсируем различные проекты, среди которых акции, связанные с исторической памятью. Широкие слои населения не всегда понимают научный язык, и мероприятия будут направлены на то, чтобы понятно рассказать о научных трудах, чем народ может гордиться, ответить на острые вопросы", - подчеркнул декан.

По словам участника съезда ректора Полоцкого государственного университета, члена Совета Республики Олега Романова, общество "Знание" могло бы выполнять более значимые функции: информировать, рассказывать о глубинных процессах. Хорошей практикой станут встречи с трудовыми коллективами, которым лекторы и профессионалы самых разных сфер расскажут о происходящих событиях. "Властителями дум должны быть не полуобразованные блогеры, а настоящие профессионалы. Те, кто серьезно занимается изучением разных областей, реально понимает, что происходит в мире", - сказал ректор.

Участники заседания обсудили избрание председателя общества, им стал Вадим Гигин, а также принципы перспективного развития организации и эффектные форматы взаимодействия с гражданами.

В мероприятии приняли участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, исполняющий обязанности председателя общества "Знание" Валерий Бороденя, ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович, представители государственных органов и организаций со всей Беларуси.-0-