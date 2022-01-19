Гигин: действия ОДКБ в Казахстане были самой бескровной и эффективной миротворческой операцией

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия ОДКБ в Казахстане были самой бескровной и эффективной миротворческой операцией. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Историк подчеркнул: введение сил ОДКБ прежде всего сыграло роль морально-психологического фактора. "Мы увидели, как они (миротворческий контингент ОДКБ. - Прим. БЕЛТА) даже еще не вошли и как более эффективно стали действовать казахстанские силовики - тут же началась контртеррористическая операция, стал наводиться порядок в Алматы. Поэтому введение этих сил туда было правильным решением. По-моему, это самая эффективная и самая бескровная миротворческая операция, которую я помню в истории", - заявил Вадим Гигин.

По его мнению, если бы ОДКБ не провела миротворческую операцию в Казахстане, конфликтная ситуация там бы до сих пор не разрешилась и ее последствия были бы еще более кровавыми. "Казахстан реально стоял у порога гражданской войны. Введение сил ОДКБ показало, что казахстанская власть, силовики не одиноки. Была проявлена очень мощная солидарность", - отметил общественный деятель.-0-

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