Гигин: диалог в СИЗО КГБ неверно рассматривать с точки зрения событий прошлого

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречу Президента Беларуси с представителями оппозиционных движений в СИЗО КГБ неверно рассматривать с точки зрения событий прошлого, она направлена в будущее - на предстоящую конституционную реформу. Об этом заявил секретарь Белорусского союза журналистов, кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречу с находящимися там представителями оппозиционных движений Вадим Гигин назвал абсолютно неожиданным и неординарным шагом. "Но, в отличие от предыдущих шагов уже очевидно, что это часть системы. Сейчас идет борьба за трактовки. Говорят, "а это слабость, это под давлением, власть прогибается, давайте ее дожмем". Да, это очень рискованный шаг, и такие трактовки могут быть, если нет разъяснения от власти. Но говорить, что это "под давлением" - рассуждать логикой прошлого. А на самом деле, это логика будущего, логика конституционной реформы. Президент, переступив через статусные вещи, стал разговаривать с теми людьми, которые все-таки представляют какую-то политическую часть общества. А дальше - почему, как - мы должны смотреть состав этих участников. И, самое важное, если это часть системы, следить за следующими шагами. Абсолютно очевидно, что у власти есть какой-то план", - уверен Вадим Гигин.

Он предположил, что было несколько вариантов этого плана. Что-то президент озвучивал в интервью российским журналистам. А на днях все смогли наблюдать серию последовательных шагов властей. Но шаги эти должны делаться быстро, чтобы не оставалось лакун для домыслов и трактовок.

Вадим Гигин подчеркнул: власть показывает, что берет стратегическую инициативу в свои руки и предлагает те шаги, которые от нее не ожидают. "За порядок в обществе, за правовую систему, за цивилизованность диалога главная ответственность лежит на власти. Она этой ответственности не должна избегать, должна проявлять инициативу. Что будет залогом правового исхода этого процесса. Главный вопрос - готова ли другая сторона к таким цивилизованным подходам...", - добавил он.-0-