Гигин: для России сейчас важно координировать военные и политические действия с Беларусью

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство сегодня как никогда показывает свою действенность. Это подчеркнул председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На самом деле Союзное государство как никогда показало свою действенность. Об этом даже западные СМИ написали. И некоторые российские, которые критично относятся к формату Союзного государства. Они говорят: "Вот, мы увидели, как это есть", - обратил внимание Вадим Гигин, комментируя проводимую Беларусью и Россией совместную проверку сил реагирования.

Историк предположил, что Президент России Владимир Путин перед тем, как признать ДНР и ЛНР, предварительно согласовал свои шаги с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

"Почему нет? Ведь фактически так и было. Посмотрите последовательность действий: идут учения, встречаются два президента. Не просто встречаются, а в ситуативном центре руководят совместно учениями российских стратегических сил. Ни один другой лидер государства, кроме нашего Президента, в таком никогда не принимал участие вместе с российским Президентом. После этого российский Президент собирает Совет безопасности, выслушивает всех его участников и принимает решение о признании ДНР, ЛНР. Эти все действия очень согласованы между собой", - отметил политолог.

Вадим Гигин подчеркнул, что единая военная группировка, политическая координация действий очень важна не только для Беларуси, но и для России.-0-

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