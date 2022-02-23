Гигин: для России сейчас важно координировать военные и политические действия с Беларусью

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 февраля 2022
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:21 За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%. Общество
20:18 Сивец: белорусские беглые сейчас находятся в политической агонии Общество
20:12 Назаров: техника МТЗ помогает белорусскому сельскому хозяйству добиваться высоких результатов Экономика
20:12 Откуда на самом деле очереди на границе? Рассказывает глава Государственного таможенного комитета Общество
20:06 Ефремов: государство, беря на себя социальные обязательства, вправе рассчитывать на поддержку граждан Общество
20:02 Целевые показатели и индикаторы качества выпускаемой продукции в отраслях на 2022 год будут изменены Экономика
19:57 Посол Беларуси обсудил с премьер-министром Боснии и Герцеговины перспективы сотрудничества Политика
19:52 Российский эксперт: раны от внешнего управления могут заживать в Украине веками Общество
19:49 Александр Гриневич назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ Президент
19:48 Богдан: скорая медпомощь укладывалась в нормативы по прибытию даже в ковидные пики Общество
19:47 Армейский стиль жизни: какие правила царят в семье, где оба родителя - военные? Регионы
19:43 Егорченков: Беларусь и Россия будут совместно отражать общие угрозы с южного и западного флангов Общество
19:40 Гигин: для России сейчас важно координировать военные и политические действия с Беларусью Общество
19:35 С Первым о главном. Лукашенко встретится с известными белорусскими журналистами Президент
19:27 Организации Госстандарта готовят изменения в 7 техрегламентов ЕАЭС Экономика
19:03 Авраменко: референдум определит контур будущего развития страны Общество
18:48 В Беларуси усовершенствована работа с кадрами в госорганах Президент
18:48 Наблюдатель от БРСМ: молодежь активно подключается к электоральной кампании Регионы
18:47 ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции проходит в Минске Регионы
18:40 БГУ приглашает учащихся поучаствовать в конкурсе творческих работ "Свет православия" Общество
18:36 Наблюдатель: не стоит бояться, если ты честно делаешь свою работу Регионы
18:32 Богдан: омикрон далеко не безобидный вирус Общество
18:30 Музыкальная программа Белгосфилармонии "Снег идет" прозвучит в галерее Савицкого 25 февраля Культура
18:26 Русый: с удовольствием отдал свой голос за Конституцию будущего Общество
18:26 Минэнерго намерено развивать новые подходы по поддержке молодых специалистов в организациях отрасли Экономика
18:17 Белорусские паралимпийцы готовы успешно выступить на Играх в Пекине Спорт
18:12 Воин-афганец о ситуации в Украине: войны ни к чему хорошему не приводят Регионы
18:08 Мингорисполком и облисполкомы проведут 26 февраля прямые телефонные линии Общество
18:05 Наблюдатели: уже с первых часов досрочного голосования люди активно приходят на участки Общество
18:01 Белорусы заняли 18-е место в эстафете на юниорском ЧМ по лыжным гонкам Спорт
Все новости
Все новости
Общество
23 февраля 2022, 19:40

Гигин: для России сейчас важно координировать военные и политические действия с Беларусью

Вадим Гигин. Фото из архива
Вадим Гигин. Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство сегодня как никогда показывает свою действенность. Это подчеркнул председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На самом деле Союзное государство как никогда показало свою действенность. Об этом даже западные СМИ написали. И некоторые российские, которые критично относятся к формату Союзного государства. Они говорят: "Вот, мы увидели, как это есть", - обратил внимание Вадим Гигин, комментируя проводимую Беларусью и Россией совместную проверку сил реагирования.

Историк предположил, что Президент России Владимир Путин перед тем, как признать ДНР и ЛНР, предварительно согласовал свои шаги с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

"Почему нет? Ведь фактически так и было. Посмотрите последовательность действий: идут учения, встречаются два президента. Не просто встречаются, а в ситуативном центре руководят совместно учениями российских стратегических сил. Ни один другой лидер государства, кроме нашего Президента, в таком никогда не принимал участие вместе с российским Президентом. После этого российский Президент собирает Совет безопасности, выслушивает всех его участников и принимает решение о признании ДНР, ЛНР. Эти все действия очень согласованы между собой", - отметил политолог.

Вадим Гигин подчеркнул, что единая военная группировка, политическая координация действий очень важна не только для Беларуси, но и для России.-0-

Ефремов: государство, беря на себя социальные обязательства, вправе рассчитывать на поддержку граждан

Российский эксперт: раны от внешнего управления могут заживать в Украине веками

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь мнения
Новости рубрики Общество
За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%.
Сивец: белорусские беглые сейчас находятся в политической агонии
Фото ГПК Откуда на самом деле очереди на границе? Рассказывает глава Государственного таможенного комитета
Александр Ефремов. Фото из архива Ефремов: государство, беря на себя социальные обязательства, вправе рассчитывать на поддержку граждан
Фото из архива Российский эксперт: раны от внешнего управления могут заживать в Украине веками
Фото из архива Богдан: скорая медпомощь укладывалась в нормативы по прибытию даже в ковидные пики
Главное
Лукашенко: День защитников Отечества - праздник каждого, кто готов стать на защиту суверенитета страны
Сергеенко о 4-миллионном тракторе МТЗ: это подарок всему нашему народу и стране
Разговор о важном: Кочанова встретилась с победителями конкурса "Знай свою Конституцию"
Акция ко Дню защитников Отечества на приобретение недвижимости! Экономия при покупке до 25 000 рублей!
Топ-новости
В Беларуси усовершенствована работа с кадрами в госорганах
С Первым о главном. Лукашенко встретится с известными белорусскими журналистами
Откуда на самом деле очереди на границе? Рассказывает глава Государственного таможенного комитета
Петришенко: более Br8 млрд направлено на финансирование здравоохранения в прошлом году
Карпович: мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию
Пиневич: количество заболевших COVID-19 снижается во всех регионах Беларуси
Взрослые поликлиники продолжат принимать пациентов по воскресеньям
Воинский контингент экскурсантов побывал во Дворце Независимости
Медик советует, как в домашних условиях восстановить ребенка после омикрона
ФОТОФАКТ: На МТЗ презентовали четырехмиллионный трактор BELARUS
Боровик: белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации
Успешная модернизация и рекордный экспорт: как развивается "Беллесбумпром"
МТС "прокачал" 4G-интернет по всей Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809
Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.