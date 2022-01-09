Гигин: экстремисты хотят разыграть в Беларуси казахстанский сценарий

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстремисты хотят разыграть в Беларуси казахстанский сценарий. Об этом в эфире телеканала "СТВ" заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА.

В интервью Вадим Гигин отметил, что ситуация в Казахстане складывается не так, как ранее в Беларуси. Начиная от гораздо более умеренной реакции Запада, до первопричин, приведших к взрыву и кровавым столкновениям. "Причин произошедшего много. Это и клановая борьба, и попытка транзита власти, когда сформировалось два центра из Назарбаева и Токаева. Для многих силовиков было удобно избежать принятия решений, ответственности. Возникла кризисная ситуация. Достаточно было нескольких часов нерешительности, чтобы ситуация стала развиваться в неуправляемом ключе, - сказал Вадим Гигин. - Казахстанская власть сумела взять ситуацию под контроль, роль в этом сыграло и ОДКБ, оказавшее моральную поддержку. Сложившееся предстоит проанализировать, в том числе и нам. Посмотрите, как наши беглые за это ухватились. Экстремистские чаты перекрасились, потому что у нас такое хотели сделать и хотят сделать сейчас. Понимая, что потерпели поражение и нынешними инструментами к власти не прорвутся, они открыто призывают к крови, к тому, что происходит в Казахстане, не скрытая этого".

По его словам, в образе стабильного, уверенного, богатого Казахстана оказалось много напускного. "За явными процессами надо замечать глубинную суть, чтобы и свою политическую систему трансформировать в сторону большей устойчивости. Казахстанский кризис случился, когда мы обсуждаем проект изменений и дополнений в Конституцию, а одна из главных задач документа - сделать как раз таки более устойчивой и защищенной нашу политическую систему", - отметил председатель правления Белорусского общества "Знание".-0-