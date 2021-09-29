Гигин: если кто-то думал запугать белорусов, он просчитался

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если кто-то на Западе думал запугать белорусов, он просчитался. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя недавнее убийство сотрудника Комитета государственной безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Противник терпит поражение, и ставка на терроризм - это всегда ставка проигрывающей стороны. Они этим признают то, что у них ничего не получается, никакие методы не действуют. Если кто-то думал запугать белорусов, он просчитался. В носе у них не кругло запугать белорусов", - заявил Вадим Гигин.

Он подчеркнул, что от подобных попыток воздействовать на государство Беларусь станет только сильнее, а общество будет равняться на своих героев-правоохранителей. "Мы будем делать так, чтобы на самом деле сохранить мир и стабильность в Беларуси", - добавил историк.-0-