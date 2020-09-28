Гигин: главный инструмент противодействия попыткам фальсифицировать историю - открытость и правда

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый главный инструмент противодействия попыткам фальсификации истории - открытость и правда, заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. Он принимает участие в работе заседания секции "Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов" в Национальной библиотеке Беларуси на полях VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если брать нашу историю, то она наполнена яркими эпизодами, сюжетами, которые выстраиваются в единую канву, то, что мы называем исторической памятью, историческим наследием. Великая Отечественная, Вторая Мировая война в целом - это ключевое, краеугольное событие. И действительно, нам не надо ничего скрывать, не нужно ничего бояться. Мы просто должны рассказывать следующим поколениям, нашим соседям о том вкладе, который внес советский народ в разгром фашизма, - сказал Вадим Гигин. - Если говорить об угрозах, то опасность возникает тогда, когда кто-то извне вдруг начинает нам рассказывать, как мы должны представлять свою историю. Зачем? Очевидно, что это делается вовсе не для нашего просвещения, а чтобы навязать нам какие-то чуждые концепты, а затем поставить под контроль информационное пространство. И многие народы через это уже проходили".

Декан факультета подчеркнул: "Мы должны показывать пример открытости, прямо смотреть историческим вещам и фактам в лицо. И вот этой открытостью мы и будем разрушать любые мифы, - добавил он. - Самый главный инструмент противодействия - открытость и правда".

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-