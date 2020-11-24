Гигин: используя ту или иную символику, нужно не выдумывать, а опираться на аргументацию и факты

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Используя ту или иную символику, нужно не выдумывать, а опираться на аргументацию и факты, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ, секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин.

"Иногда говорят, что немцы и коллаборационисты и в других странах использовали национальные флаги. Но там разная история. Например, фашистский режим использовал французский триколор. У Шарля де Голля был лотарингский крест. Надо понимать, каково было отношение населения к бело-красно-белому флагу. До войны население этот флаг реально не видело. Он поднимался на отдельных зданиях в Минске, Гродно, Слуцке, и, видимо, это все. Он широко не использовался в период 1918-1920 годов. Он нигде не использовался в БССР и Восточной Беларуси с 1920 по 1941 год", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, в 1920-е годы в Западной Беларуси он был одним из символов борьбы за свои права, но вместе с красным флагом. "Часто приводят стихотворение Максима Танка, где он вспоминает бело-красно-белый флаг (кажется, в 1930 году). Но после этого красный флаг в белорусском освободительном движении фактически отвергает бело-красно-белый. Уже к 1939 году по мере того, как это освободительное движение попадает под влияние коммунистической партии и комсомола Западной Беларуси, красный флаг становится флагом этого движения. И это подтверждено документом. Многие люди бело-красно-белый флаг впервые увидели в 1941 году, когда коллаборационисты начали его использовать. Поэтому он ассоциировался именно с этим периодом. В той же Литве, Латвии, Эстонии это были официальные флаги, которые повсюду висели с 1918 по 1940 год", - отметил декан.

Вадим Гигин подчеркнул, при использовании той или иной символики нужно знать коннотацию, которая с ней связана. "Не выдумывать, а опираться на аргументацию и факты. Многие флаги разных стран получились почти случайно. Потом за ними целая легенда выстраивается, формируется историческое или псевдоисторическое обоснование. Это есть повсеместно. Мы к этому должны относиться с пониманием. Но вот баррикад в истории друг против друга, используя символы, мы строить не должны. Кстати, белорусам это никогда не было свойственно", - добавил он.-0-