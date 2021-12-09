Гигин: итоги расследования IKAO не озвучиваются из-за отсутствия доказательств вины Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доклад IKAO о посадке борта Ryanair в Минске откладывается, так как нет доказательств вины Беларуси. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал sb.by.

Накануне в интернете появилась информация о том, что покинувший Беларусь диспетчер Национального аэропорта Минск, якобы работавший во время экстренной посадки в нашей стране самолета Ryanair в мае, бежал в Польшу. Местным властям он озвучил новые подробности происходящего в диспетчерской вышке.

"Здесь можно ответить одним словом "нiбыта". Наши оппоненты, когда пишут свою недостоверную информацию и запускают фейки, часто им апеллируют. Я убежден, что польские спецслужбы очень долго работали, чтобы заполучить такого диспетчера. Чтобы этот "нiбыта" свидетель что-то показал. Но самый главный вопрос: где результаты расследования IKAO? Расследование международной организации постоянно откладывается", - отметил аналитик.

По его словам, причина переносов всем понятна: "Никаких доказательств вины белорусской стороны нет. Второй момент - никаких претензий от пассажиров данного рейса не было. По поводу террористической угрозы, никто из них даже не заметил, что происходило. Авиакомпания также не выразила четких претензий белорусской стороне. Какие могут быть вопросы? Диспетчер это, мимо проходящий пассажир или уборщица, значения не имеет", - подчеркнул Вадим Гигин.

Аналитик считает, что Польша вмешивается в ситуацию, потому что она взяла на себя роль главного противника Беларуси.-0-