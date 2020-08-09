Гигин: явка на выборах может составить около 90%

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на нынешних президентских выборах может составить около 90%. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин сегодня в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень высока активность избирателей и сегодня, и на досрочном голосовании. Я думаю, что явка будет под 90%, если не больше. Явка на досрочном голосовании вполне понятна: это летний период, многие на дачах, уехали в отпуск или выехали за город и отдали голос досрочно", - сказал Вадим Гигин.

Также эксперт отметил жесткую конкуренцию между кандидатами, между штабами и группами, которые стоят за некоторыми кандидатами. "Противники Александра Лукашенко попытались максимально мобилизовать протестный электорат, он всегда есть. Но в последние недели мобилизовался электорат действующего Президента, было много поездок по стране и встреч с населением, как и у его оппонентов. И правильно: от этого будет зависеть результат. Вопрос лишь в том, будут ли разбежки по электоральным предпочтениям в регионах. В предыдущих выборах Александр Лукашенко побеждал во всех областях страны", - заключил он.-0-