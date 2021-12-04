Гигин: на границах Беларуси сложилась ситуация "военной тревоги"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границах Беларуси сложилась ситуация "военной тревоги". Такое мнения высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"К западу от нашей границы находится враг, никакие там не партнеры. У нас - противник", - обратил внимание Вадим Гигин.

По его словам, сейчас в регионе сложилась ситуация "военной тревоги". На территории Польши и Украины происходит милитаризация вблизи границ, и Беларуси надо быть осторожной в этой ситуации. "Я абсолютно убежден, что люди с сознанием Качиньского (вице-премьер Польши, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. - Прим. БЕЛТА) спокойно пойдут на развязывание войны", - заявил руководитель общества "Знание".-0-