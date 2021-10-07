Гигин на телеканале "Россия": "Комсомольская правда в Беларуси" вовсе не была пророссийской газетой

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Комсомольская правда в Беларуси" вовсе не была пророссийской газетой. Об этом в эфире телеканала "Россия" заявил руководитель белорусского общества "Знание" политолог Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА.

"На протяжении многих лет "Комсомольская правда в Беларуси" (как говорят, франшиза, чтобы отделить ее от основной "Комсомольской правды") вовсе не была никакой пророссийской газетой. Это был флагман, идеологический линкор антироссийской пропаганды. Именно на страницах этой газеты выходили материалы, в которых рассказывалось, что генералиссимус Суворов был завоевателем Беларуси. Именно на страницах этой газеты восхвалялись деятели польского восстания 1863 года. И утверждалось, что они белорусские национальные герои. Именно эта газета вместе с tut.by образовала единый идеологический холдинг, который двигал тему столетия БНР в 2018 году", - сказал Вадим Гигин.

Эксперт подчеркнул, все это делала "Комсомольская правда в Беларуси". "И то, что они проявили себя таким образом, то есть стали бчбшниками, значительная часть этой редакции - никого не удивило. Но какова была реакция? Я в том числе участвовал в ряде переговоров: формальных, неформальных. И много об этом говорили онлайн, офлайн. Никто не требовал стерильности от "Комсомолки". И уж тем более никто от нее не требовал сервильности, - добавил он. - У нас есть еще одно средство массовой информации - "Спутник". Там тоже была кризисная ситуация. Некоторые сотрудники со "Спутника" перешли на "Радио Свобода", между прочим. И когда произошел этот случай, всколыхнувший всю Беларусь. На самом деле вы видели, как Беларусь прощалась с нашим героем - с офицером Комитета госбезопасности. Не только силовики. Люди сами еще ночью поехали ставить свечи, возлагать цветы. Это действительно было в значительной степени всенародное прощание. У нас появился новый герой. И любое общество в этой ситуации, будь то американское, российское, израильское или белорусское, будет реагировать подобным образом".-0-

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