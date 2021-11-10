Гигин: надо провести международное расследование действий польских пограничников в отношении беженцев

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия польских пограничников в отношении беженцев необходимо расследовать как преступления против человечности. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Вадим Гигин обратил внимание на то, что число беженцев, застрявших на белорусско-польской границе, на самом деле совсем небольшое для Европейского союза и принять их не составляет труда.

"Что здесь уникальное, это действия польских пограничников. Нужно ставить вопрос о международном расследовании. У нас есть контакты с европейскими депутатами, может быть поддержка Российской Федерации, стран, откуда выходцы эти граждане (мигранты. - Прим. БЕЛТА)", - считает Вадим Гигин.

Он обратил внимание на то, что Польша нарушила решение от 25 августа Европейского суда по правам человека, который обязал страну помочь беженцам. Действия Польши также осудила международная правозащитная организация Amnesty International.

"Республика Беларусь как государство вместе с Российской Федерацией, наши партии, общественные объединения должны ставить вопрос о создании пока не трибунала, но международной комиссии по расследованию преступлений против человечности", - убежден Вадим Гигин.-0-