Гигин: НАТО может использовать Украину для вооруженных провокаций

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО может использовать Украину для вооруженных провокаций. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале "ОНТ", сообщает БЕЛТА.

По мнению политолога, в случае развязывания Западом конфликта стоит ожидать провокаций не на польской границе, а со стороны Украины. "Есть серая зона, в НАТО не принятая, - это Украина, где развернута истерия", - сказал Вадим Гигин.

Конфликт на белорусско-польской границе стал бы не просто столкновением между Польшей и Беларусью, а противостоянием между НАТО с ядерным потенциалом и Союзным государством, также обладающим ядерным вооружением, отметил историк. "Украина в НАТО не входит. И, напав на Донбасс, они предполагают, что Россия будет вынуждена ответить, но без ядерного оружия. А вот их ответ будет и с вооружением, и с санкциями, и с разрушением международных организаций", - предположил Вадим Гигин.-0-