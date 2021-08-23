Гигин: невзирая на разные политические взгляды, белорусы остаются одной нацией

Вадим Гигин





"События прошлого года принесли стране как испытания, так и по-хорошему встряхнули общество. Мы стали консолидироваться, больше общаться, говорить о тех проблемах, которые нас волнуют. Форум "Беларусь адзіная" - продолжение доброй традиции диалоговых площадок, которые зародились в стране ранее. Это не лекции для слушателей, а диалог между людьми. Мы стремимся услышать мнение друг друга, понимаем, что мы одна нация. Вне зависимости от того, какие у нас политические взгляды, - именно нам строить будущее страны", - сказал Вадим Гигин.



Проблемные темы и волнующие вопросы во время форума сегодня также поднимали и обсуждали заместители председателей райисполкомов, депутаты, редакторы региональных СМИ, председатели профсоюзов, секретари БРСМ, председатели районных организаций РОО "Белая Русь", военные комиссары, начальники отделов идеологической работы. "Не просто так форум проходит в Год народного единства. Здесь собрались представители общественности со всей Минской области, чтобы обсудить, куда стране двигаться дальше. Приятно, что в этом мероприятии также принимают участие молодые парни и девушки. Это показывает, что подрастающее поколение небезразлично к судьбе народа и ситуации в стране", - отметила первый секретарь Молодечненского РК ОО "БРСМ" Инна Карпец.



Директор Ильянской средней школы им. А.А. Гримотя, депутат Минского областного Совета депутатов Игорь Юшко считает, что проведение форума продиктовано требованием времени. "События, которые происходили в стране в прошлом году, показали, что не все процессы в обществе идут правильно. Нам необходимо консолидироваться, обозначить и решить проблемы, а это можно сделать именно в диалоге. Сегодня люди знают, о чем говорить, стремятся понять друг друга и найти решение волнующей проблемы", - сказал он.



Серия региональных форумов "Беларусь адзіная" приурочена к Году народного единства. Диалоговые мероприятия с экспертами пройдут во всех областных центрах страны в августе и сентябре.-0- Фото Рамиля Насибулина

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber! 23 августа, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Невзирая на разные политические взгляды, белорусы остаются одной нацией. Таким мнением с журналистами сегодня поделился декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин во время регионального форума "Беларусь адзіная" в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.Он также отметил, что форум состоялся в нужное время - прошел год после августовских событий, скоро в Беларуси отметят День народного единства (17 сентября). "Ездим по стране, чтобы откровенно поговорить, что происходило и происходит. Обсуждаем политическую, экономическую трансформацию Беларуси, предстоящий конституционный референдум и праздник, исторические события. Это не разговор ради разговора. Этот форум - дорога, преодолевая которую, мы ищем новый путь развития Беларуси", - сказал декан факультета философии и социальных наук.Проблемные темы и волнующие вопросы во время форума сегодня также поднимали и обсуждали заместители председателей райисполкомов, депутаты, редакторы региональных СМИ, председатели профсоюзов, секретари БРСМ, председатели районных организаций РОО "Белая Русь", военные комиссары, начальники отделов идеологической работы. "Не просто так форум проходит в Год народного единства. Здесь собрались представители общественности со всей Минской области, чтобы обсудить, куда стране двигаться дальше. Приятно, что в этом мероприятии также принимают участие молодые парни и девушки. Это показывает, что подрастающее поколение небезразлично к судьбе народа и ситуации в стране", - отметила первый секретарь Молодечненского РК ОО "БРСМ" Инна Карпец.Директор Ильянской средней школы им. А.А. Гримотя, депутат Минского областного Совета депутатов Игорь Юшко считает, что проведение форума продиктовано требованием времени. "События, которые происходили в стране в прошлом году, показали, что не все процессы в обществе идут правильно. Нам необходимо консолидироваться, обозначить и решить проблемы, а это можно сделать именно в диалоге. Сегодня люди знают, о чем говорить, стремятся понять друг друга и найти решение волнующей проблемы", - сказал он.