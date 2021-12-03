Гигин: ни США, ни Россия, ни Китай не воспринимают ЕС как центр силы

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни США, ни Россия, ни Китай не воспринимают Европейский союз как центр силы. Такое мнения высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Европейцы раньше были куда более осторожны. Не просто более осторожны, а порой даже абстрагировались от империалистической риторики. И сейчас они ее стали делать. Почему? По ним стал звонить колокол. Потому что Европейский союз ни в каких планах - ни в американских, ни в российских, ни в китайских - не является центром силы", - подчеркнул Вадим Гигин.

Политолог отметил, что в условиях кризиса в Европейском союзе начинают возрождаться его "фантомные боли": элиты в странах - членах ЕС мнят себя ведущими игроками. "История возвращается в гротескных формах, - сказал он. - Но беда в том, что эти фантомные боли этих неоимпериалистов проявляются на нашей границе, и, к сожалению, они отражаются в слезах беженцев, которые застряли здесь и которых не пускают прислужники, цепные псы этого неоколониализма".-0-