Гигин о действиях Польши: белорусам не впервой сбивать шляхетскую спесь

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам не впервой сбивать шляхетскую спесь. Такое мнение председателя правления белорусского общества "Знание" Вадима Гигина публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"В издании Gazeta Polska Codziennie вышла статья Бартоша Бартчака. Автор - активный комментатор международной жизни в польских СМИ. А вот его новый опус получился прямо как манифест. Он всячески живописует польскую доблесть в противостоянии с безоружными беженцами, упивается евроатлантической солидарностью и повторяет другие избитые клише польского политикума. Но кроме этой банальщины там есть и много любопытного. Журналист все время пытается доказать (возможно, самому себе), что польское общество в ходе кризиса консолидировалось. И тут же собственной риторикой опровергает этот вывод. Он постоянно оговаривается, что какие-то происки устраивала польская оппозиция, общественные деятели, журналисты. То есть общество в Польше оказалось более здоровым, чем на это рассчитывали варшавские правители. Далеко не все захотели восхвалять вооруженных до зубов жолнеров, избивающих и травящих химикатами женщин, детей и стариков. Инцидент с Эмилем Чечко - яркое тому подтверждение", - считает эксперт.

По его словам, в газете содержится и прямое признание, что Польша поддерживала "белорусскую оппозицию" и делала это исключительно в геополитических целях - чтобы насолить Москве.

"Но самая большая часть статьи - это сладострастное планирование грандиозного имперского будущего Польши. Автор считает, что столкновение США и Китая дает полякам шанс построить великую державу, даже большую, чем первая Речь Посполитая. Россию Бартчак по ходу дела списал со счетов. Почему? Да просто учет данного фактора вчистую обрушил бы все хитроумные построения. Ну, а нашей стране, как и Украине, уготована участь подручных объектов для реализации польского жизненного пространства, - отметил Вадим Гигин. - Публицист утверждает: "Раз Польшу втянули в глобальный конфликт, нужно как следует в нем разобраться и извлечь из него пользу, поскольку географическое положение не позволит нам остаться в стороне". Он считает, что конфликты крупных игроков на международной арене открывают окно возможностей маленьким. Так, столкновение Германии и Великобритании в первой половине ХХ века позволило Соединенным Штатам стать мировой сверхдержавой. В аналогичном положении сейчас якобы находится Польша. Польский аналитик полагает, что после того как Россия проиграет США, Варшава получит шанс распространить собственную сферу влияния на Беларусь и Украину, создав могущественную империю. Статья заканчивается более чем однозначным призывом: "Дело за нами, пора начать польское наступление".

Аналитик подчеркнул, что газета, где вышел материал, весьма показательна: это такой сливной бачок польской политики. "Она уже не раз оказывалась в центре громких скандалов, например, публикуя переписку польских министров и депутатов. Знаете, в крестьянском хозяйстве есть такой незаменимый предмет - ботало. Это колокольчик, который вешают на шею коровам на вольном выпасе. По его звуку всегда легко найти заплутавшую скотину. Примерно такую же роль в обществе играют подобные издания и публицисты. Намерения политиков - как те разбредшиеся телухи. Что они задумали? Какими мотивами руководствуются? Часто это скрыто от глаз. Но вдруг появляется статейка, комментарий, неофициальный, ни к чему не обязывающий. Но он как то ботало - показывает верное направление поиска подлинных целей политиков, - уверен Вадим Гигин. - Очевидно, что империалистические планы Варшавы не вызывают сомнений ни на Востоке, ни на Западе. Только вот фанаберистость, заносчивость и запальчивость польских политиков всегда с избытком компенсировались бездарностью исполнения задуманных планов. Уровень "аналитичности" опубликованной статьи свидетельствует: ничего не переменилось. Головокружение началось, когда и успехи еще толком не пришли. И это внушает оптимизм. Дерзайте, панове, а мы пока запасемся попкорном. А если что, то белорусам не впервой сбивать шляхетскую спесь. Вот и наш новый праздник, тот, что 17 сентября, тому напоминание".-0-