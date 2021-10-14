Гигин о действиях Польши: забором от проблемы не огородишься

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хотят строить забор - пусть строят, но им не огородишься от проблемы. Так председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин прокомментировал в эфире "Альфа Радио" планы Польши по возведению ограждения на границе с Беларусью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Беларусь приостанавливает соглашение о реадмиссии с Евросоюзом, Президент уже подписал соответствующий закон. Между тем Польша в связи с наплывом беженцев планирует построить заграждение на границе с Беларусью.

"Намерение строить заграждение говорит о том, что польские власти, как и литовские, признают свое поражение в борьбе за Беларусь. Они признают, что Александр Лукашенко и тот политический режим, который он символизирует, будет всерьез и надолго здесь держаться. Поэтому им надо границу свою обустраивать также всерьез и надолго, - заявил Вадим Гигин. - Это проблема польской стороны: хотят строить забор - пусть строят. Другой вопрос в том, что забором не огородишься от проблемы".

По словам аналитика, мигранты бегут не в Польшу, а в Германию, куда их позвала канцлер Ангела Меркель, в Швецию, где в некоторых городах уже около половины населения составляют выходцы из стран Азии и Африки. "Польша - перевалочный канал, для которого беженцы создают определенные проблемы. Но, ребята, вы вступали в Евросоюз и должны были понимать, что если есть средиземноморский канал миграции и балканский, то рано или поздно появится восточноевропейский. Это было неизбежно, о чем говорили многие эксперты. Для того чтобы такого не было, нужно сотрудничать с белорусскими властями так, как это было раньше, - отметил Вадим Гигин. - Думаю, польским политикам пора вырасти из коротких штанишек. Если они примеряют на себя тогу региональной державы - крупной, серьезной - то надо научиться вести себя по-взрослому". -0-