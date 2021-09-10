Гигин о форуме "Беларусь адзіная": формат прямого диалогового общения с людьми востребован

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формат прямого диалогового общения с людьми востребован. Такое мнение высказал сегодня журналистам декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, говоря об итогах форума "Беларусь адзіная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершился диалоговый марафон, который начался 20 августа со встречи в Бресте и завершился 8 сентября в Минске. Мы объехали все семь регионов Беларуси. В общей сложности дискуссии заняли только в больших залах около 21 часа в совокупности, а если сюда добавить еще кулуарное общение, то больше суток. Свыше 2,5 тыс. человек приняли участие в этих встречах. Они проходили не только в областных центрах, но и в Молодечно, Новополоцке. Мы сумели поговорить с теми людьми, кого принято называть политическим активом Беларуси, с теми, кто определяет общественно-политическую повестку", - сказал Вадим Гигин.

Эксперт напомнил, что инициатива провести форум "Беларусь адзіная" была активно поддержана главой государства. "Александр Григорьевич почувствовал, что люди соскучились по такому живому общению. Действительно, этот формат выхода из онлайн в большие аудитории, когда мы открыто говорим о волнующих нас проблемах, о том, что нас объединяет, очень важен, - подчеркнул он. - Форум выполнил сразу несколько функций. Мы подвели итоги тех бурных событий, которые наблюдали летом-осенью 2020 года. Кроме того, обсудили новый праздник 17 сентября не только в контексте празднования, но и что он символизирует и означает. Безусловно, во многом это открыло новый политический цикл. Впереди нас ждет фаза конституционной реформы, референдум, и мы готовимся к выборам - как к местным, так и в парламент. Весь конгломерат этих вопросов обсуждался в ходе этих мероприятий".

"С моей точки зрения, важный момент, что во время проведения республиканской акции был отклик от самих людей. Активизировалась работа республиканского общества "Знание" как одного из основных инструментов государственной информационной политики с гражданами, и показательно, что именно в ходе реализации форума 3 сентября в Минске состоялся съезд объединения, - обратил внимание Вадим Гигин. - Мы намерены и дальше продолжать такую форму работы, она востребована. Следует подключать уже районные и городские центры. После 17 сентября после небольшого перерыва мы представим уже новую акцию, которая также будет иметь формат прямого диалогового общения с людьми по актуальной повестке".-0-